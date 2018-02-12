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При посредничестве передачи "Жди меня" своих родных и старых друзей, которые могут находится в разных городах Латвии, ищут близкие и знакомые.

Герасимовича Александра 1951 г.р. ищет брат Герасимович Павел. Последний звонок от брата был осенью 2004 году. Также его ищет Бакун Наталья.

Полячик Эмилия 1936 г.р. Ее ишет Варыгина Валентина. Ищу свою родственницу и ее детей. Хочу найти всех родственников и общаться с ними. Последняя встреча была в 1978 году.

Я, Воронкова Лилия, ищу свою племянницу, дочь своего брата Матусевич Александра . На фото мой брат.

Мицик Петр 1945 г.р. Не выходит на связь. Его ищет Яковлева Тамара.

Молочникова Юлия 1983 г.р. Ее ищет Борщевская Людмила. Ищу свою лучшую подругу. Последнее письмо было в 1992 году.

Смирнов Владимир 1957 г.р. Его ищет Ермакова Нина. На связь не выходит с 2012 года. Его видели в пригороде Юрмалы, где он работал на стройке.

Ткаченко Виктор 1951 г.р. Его ищет Зайкова Галина. Потеряла связь с братом. Последняя связь была в 1993 году.

Пасюк Алексей 1979 г.р. Его ищет Чудиловский Виктор. Его отец развёлся и уехал. Алексей остался с мамой в Юрмале.

Карычев Рахимчан 1926 г.р. Его и его семью ищет сестра Карычева Майя.

Шевцов Виктор 1939 г.р. https://portal.vid.ru/media/photo/let_people/2010-04/09/583209.jpg?1281578931 ищет его Тверитина Ида. Ищу друга юности. Хочу попросить прощения за ошибки молодости.

Старжинский Михаил 1958 г.р. его ищет Старжинский Евгений. Ищу сына. Последная встреча была в 1997 году.

Ладысь Мария ищет подругу юности Васк Мирдзу и ее сестру Астру Васк.

Закиса Эдуарда 1959 г.р. ищет Людмила Сергеенко. Ищу своего отца.

Цериня Дайна ищет своих родственников. Цериню Гиту.

Надеина Галина ищет Янсонса Алберта-Яниса 1943 г.р.

Своего сослуживца Спрутса Юрия 1961 г.р. ищет Дмитрович Александр.

Дундина Сергея 1959 г.р. ищет мать Дундина Феодосия.

Ищу армейского друга, пишет Кучко Чеслав. Его зовут Станкевич Дайнис 1957 г.р.

Ищу своего отца и брата, пишет Паладий Яна. Его зовут Паладий Андрис.

Если вам известно, где находятся люди, которых потеряли их родные и друзья, или, возможно, вы увидели в списке себя, просьба написать или позвонить в программу "Жди меня" Мартиньшу Зиебергсу. Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv , тел.: 29923833.