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Прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение бывшему начальнику Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арманду Плориньшу за должностные преступления в обеспечении СНМП автомашинами, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Обвинение предъявлено по трем статьям Уголовного закона - об уклонении от налогов, злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжелые последствия, и о невыполнении обязанностей государственного должностного лица.

Прокуратура считает, что в результате невыполнения обязанностей государственному бюджету был причинен ущерб в размере 1,2 млн евро, а в результате уклонения от налогов - примерно 26 тыс. евро.

Меры пресечения к Плориньшу не применены.

Расследованием сначала занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Заключенный СНМП договор об обеспечении машинами был благоприятен для конкретной частной фирмы. За подержанные машины государство платило как за новые. Rīgas sanitārā transporta autobāze обеспечивала СНМП автомашинами с 2010 по 2015 год.

Фото: flickr.com/nmpdienests