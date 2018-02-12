Экс-главу "скорой" обвиняют в нанесении ущерба государству в миллион евро (8)

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Общество | 12 февраля 2018 года, 15:17

Прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение бывшему начальнику Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арманду Плориньшу за должностные преступления в обеспечении СНМП автомашинами, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Обвинение предъявлено по трем статьям Уголовного закона - об уклонении от налогов, злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжелые последствия, и о невыполнении обязанностей государственного должностного лица.

Прокуратура считает, что в результате невыполнения обязанностей государственному бюджету был причинен ущерб в размере 1,2 млн евро, а в результате уклонения от налогов - примерно 26 тыс. евро.

Меры пресечения к Плориньшу не применены.

Расследованием сначала занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Заключенный СНМП договор об обеспечении машинами был благоприятен для конкретной частной фирмы. За подержанные машины государство платило как за новые. Rīgas sanitārā transporta autobāze обеспечивала СНМП автомашинами с 2010 по 2015 год.

Фото: flickr.com/nmpdienests

Комментарии 8
Патриот 3 часа назад
С КНАБом поделится, ему ещё и премию выпишу, и в отпуск на Гавайи отправят, пока все не утихнет. Вернётся чистым и пушистым и прилипнет к другому корыту.
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ЙЦКУОРУЕ3 часа назад
2 ГОДА УСЛОВНО И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ...)))) НЕ БОЛЬШЕ ... СВОИ СВОИХ НЕ СДАЮТ ...
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НАДЕЖДА1 час назад
Эту "мечту наркологов" выперли по причине любви к возлияниям из министерства, "понизив" до "командующего" СНМП. Хотелось бы, чтоб что-нибудь написали врачи скорой, им много есть что рассказать про бывшего шефа и его "продуктивную" работу..
А задавили бы его деятельность изначально при первых звоночках, то и не происходили бы потом подобные схемы.
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