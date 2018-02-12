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Половина (52%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет считают, что оправданные Спортивным арбитражным судом российские спортсмены должны участвовать в зимних олимпийских играх. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar TNS, сообщает Skaties.lv .

36% опрошенных были против участия оправданных россиян в Олимпиаде-2018, а 12% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить на Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, чьи жалобы на пожизненное отстранение удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Олимпиада-2018 проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.