Половина латвийцев "за" участие оправданных россиян в ОИ-2018 (+ОПРОС) (7)

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Общество | 12 февраля 2018 года, 17:14

Половина (52%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет считают, что оправданные Спортивным арбитражным судом российские спортсмены должны участвовать в зимних олимпийских играх. Об этом свидетельствуют данные опроса Kantar TNS, сообщает Skaties.lv .

36% опрошенных были против участия оправданных россиян в Олимпиаде-2018, а 12% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался допустить на Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, чьи жалобы на пожизненное отстранение удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Олимпиада-2018 проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Комментарии 7
Латгалец.1 час назад
Зависит от госдепа.
Но!!
Одно но!
Мы для себя хотя бы знаем , что в Латвии идиотов таких как патритот, не большинство.
3
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Стесняюсь спросить1 час назад
А для чего этот опрос? От латвийцев что-то зависит?)))
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Феня1 час назад
Всегда и везде утверждалось что суд это высшая инстанция и только он,суд,решает виноват человек или нет.Но оказывается выше суда есть одна конторка мок называется.Эта конторка запросто может начхать на решение суда и принимать свои решения.Западная демокатия,а так же их ценности в действии.
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