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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латгальского регионального управления полиции ликвидировали в Даугавпилсе крупнейший за последние годы склад нелегальных сигарет, сообщает nra.lv .

На складе было найдено более 9 миллионов сигарет как без акцизных марок, так и с белорусскими акцизными марками. В рамках следствия задержаны двое членов организованной преступной группировки.

Задержание проводилось в рамках расследования уголовного процесса, который был начат 1 февраля. Тогда в Даугавпилсе был задержан мужчина 1970 г.р.. При нем были 10 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Как отметили в Латгальском региональном управлении полиции, 7 февраля была проведена повторная проверка — правоохранительные органы решили проверить машину упомянутого ранее члена преступной группировки. В салоне автомобиля было обнаружено 120 000 сигарет без акцизных марок.

Также был задержан второй подозреваемый — мужчина 1971 г.р., ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции за аналогичные преступления. Во время проверки ангара, принадлежавшего второму задержанному, следователи нашли 9 240 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com