LTAB: автоводители осознанно избегают дорог с фоторадарами (3)

фото

Общество | 12 февраля 2018 года, 19:39

Часть автоводителей, участвующих в движении без годного полиса ОСТА или своевременно пройденного техосмотра, вероятно, специально избегают дорог, на которых расположены фоторадары или выше вероятность встретить экипаж дорожной полиции. Такой вывод был сделан в ходе социальной кампании Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), проведенной в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией.

Как отметил председатель правления LTAB Янис Абашин, в начале социальной кампании Ja Tev nav OCTA – nebrauc!, LTAB полагал, что общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет примерно 1,5%.

"Обобщенная в ходе кампании статистика фоторадаров и специально оборудованной демо-машины свидетельствует, что среднее число автомобилей, участвующих в дорожном движении без действительного полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра немного больше – около 2%", - рассказал он.

По словам Абашина, в ходе кампании была констатирована плохая тенденция среди автоводителей.

"Обобщенная информация с фоторадаров показала сравнительно низкое число несознательных автоводителей – только у 0,43% проверенных транспортных средств не было ОСТА и у 0,25% не был своевременно пройден техосмотр. В это же время демо-машина, активно участвовавшая в дорожном движении, вручную проверяла транспортные средства и констатировала 3,71% незастрахованных и 4,43% автомобилей без техосмотра. Это заставляет думать, что часть автоводителей, участвующих в дорожном движении без действующего полиса ОСТА и своевременно пройденного техосмотра, возможно, осознанно избегают дорог, на которых могут столкнуться с проверкой", - пояснил глава LTAB.

Абашин указал, что обобщенная статистика и сделанные выводы позволяют организаторам кампании в будущем улучшить методы информирования автоводителей о необходимости ОСТА и техосмотра, а также эффективно бороться с нарушителями.

"Однозначно следует рассмотреть идею в будущем применять фоторадары для контроля ОСТА и техосмотра на протяженности всего транспортного потока, вне зависимости от скорости движения транспортного средства. Также повышенное внимание следует уделять контролю за теми участками дорог, которые не контролируются фоторадарами. В данный момент каждая машина дорожной полиции оборудована компьютером, при помощи которого инспектор мануально проверяет наличие ОСТА и техосмотра у машин, выбранных в случайном порядке. Следует добавить, что полиция в этом году планирует приобрести специальное оборудование, которое будет установлено на нетрафарированную машину и будет способно автоматически различать номера и соответственно отбирать те транспортные средства, у которых нет ОСТА и техосмотра", - заявил он.

В период с 22 января по 4 февраля LTAB в сотрудничестве с CSDD и Госполицией реализовало социальную кампанию, целью которой было разъяснить обществу необходимость своевременного прохождения техосмотра и приобретения полиса ОСТА, а также уменьшить число тех автоводителей, которые не покупают ОСТА или несвоевременно проходят техосмотр.

В ходе кампании отдельные фоторадары по всей Латвии проводили контроль ОСТА и техосмотра во внеочередном режиме, в сумме проверив 9231 транспортное средство. В свою очередь, особо оборудованная демо-машина, которая проводила мануальные проверки транспортных средств, активно участвуя в дорожном движении, проверила 6674 машины на латвийских дорогах.

Комментарии 3
местный.2 часа назад
Это по уменьшающемуся потоку штрафов, выводы делаются?
Люди перестали использовать автомобили.А другая часть, просто покинула страну.
Ответить
Олег1 час назад
Если коррумпированная власть ставит радары для ловли своих граждан, то они просто стараются сбежать из такой страны.
Ответить
mant11 минут назад
скажу больше, и бухие и безправники стараютя избегать дорог гле высока вероятность нарваться на дорожников... сколько денег списали на иследование?
Ответить