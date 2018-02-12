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Часть автоводителей, участвующих в движении без годного полиса ОСТА или своевременно пройденного техосмотра, вероятно, специально избегают дорог, на которых расположены фоторадары или выше вероятность встретить экипаж дорожной полиции. Такой вывод был сделан в ходе социальной кампании Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), проведенной в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполицией.

Как отметил председатель правления LTAB Янис Абашин, в начале социальной кампании Ja Tev nav OCTA – nebrauc!, LTAB полагал, что общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет примерно 1,5%.

"Обобщенная в ходе кампании статистика фоторадаров и специально оборудованной демо-машины свидетельствует, что среднее число автомобилей, участвующих в дорожном движении без действительного полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра немного больше – около 2%", - рассказал он.

По словам Абашина, в ходе кампании была констатирована плохая тенденция среди автоводителей.

"Обобщенная информация с фоторадаров показала сравнительно низкое число несознательных автоводителей – только у 0,43% проверенных транспортных средств не было ОСТА и у 0,25% не был своевременно пройден техосмотр. В это же время демо-машина, активно участвовавшая в дорожном движении, вручную проверяла транспортные средства и констатировала 3,71% незастрахованных и 4,43% автомобилей без техосмотра. Это заставляет думать, что часть автоводителей, участвующих в дорожном движении без действующего полиса ОСТА и своевременно пройденного техосмотра, возможно, осознанно избегают дорог, на которых могут столкнуться с проверкой", - пояснил глава LTAB.

Абашин указал, что обобщенная статистика и сделанные выводы позволяют организаторам кампании в будущем улучшить методы информирования автоводителей о необходимости ОСТА и техосмотра, а также эффективно бороться с нарушителями.

"Однозначно следует рассмотреть идею в будущем применять фоторадары для контроля ОСТА и техосмотра на протяженности всего транспортного потока, вне зависимости от скорости движения транспортного средства. Также повышенное внимание следует уделять контролю за теми участками дорог, которые не контролируются фоторадарами. В данный момент каждая машина дорожной полиции оборудована компьютером, при помощи которого инспектор мануально проверяет наличие ОСТА и техосмотра у машин, выбранных в случайном порядке. Следует добавить, что полиция в этом году планирует приобрести специальное оборудование, которое будет установлено на нетрафарированную машину и будет способно автоматически различать номера и соответственно отбирать те транспортные средства, у которых нет ОСТА и техосмотра", - заявил он.

В период с 22 января по 4 февраля LTAB в сотрудничестве с CSDD и Госполицией реализовало социальную кампанию, целью которой было разъяснить обществу необходимость своевременного прохождения техосмотра и приобретения полиса ОСТА, а также уменьшить число тех автоводителей, которые не покупают ОСТА или несвоевременно проходят техосмотр.

В ходе кампании отдельные фоторадары по всей Латвии проводили контроль ОСТА и техосмотра во внеочередном режиме, в сумме проверив 9231 транспортное средство. В свою очередь, особо оборудованная демо-машина, которая проводила мануальные проверки транспортных средств, активно участвуя в дорожном движении, проверила 6674 машины на латвийских дорогах.