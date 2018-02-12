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Количество койко-мест в детской психоневрологической больнице "Айнажи" планируется сократить с нынешних 80 до 50, сообщил председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс, временно назначенный руководителем больницы.

Часть пациентов вовсе не должна бы находиться в больнице - детдома направили их на лечение в "Айнажи" из-за проблем с поведением, хотя эти дети в лечении не нуждаются, отметил он.

"Сейчас мы вместе с докторами и медсестрами решаем, как и куда можно направить пациентов, чтобы навести в больнице порядок", - сказал Бугинс.

Число пациентов в больнице уже сокращено на 10, и сейчас в "Айнажи" лечатся 65 пациентов.

Минздрав и Бугинс считают, что больница должна продолжить работу. Однако, чтобы она была качественной, необходимо сократить число пациентов и увеличить число работников.

Проблемы с обеспечением специалистов в больнице по-прежнему есть, главным образом из-за ее места нахождения, и сейчас с врачами ведутся переговоры, чтобы попытаться их решить.

Видземское региональное управление Госполиции начнет ведомственную проверку в связи с выявленными в больнице "Айнажи" омбудсменом и Инспекцией здравоохранения нарушениями.

На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Ранее, мэр Салацгривы Дагнис Страубергс в открытом письме заявил, что ажиотаж вокруг Детской психоневрологической больницы "Айнажи" поднят, чтобы отвлечь внимание от других проблем в медицине и в стране в целом.

Между тем, в интервью радио Baltkom отстраненная от должности глава Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илона Балоде сказала, что если бы омбудсмен приехал сам поработать в больницу, у него, возможно, изменилось бы представление о лечении в этом стационаре.

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