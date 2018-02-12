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Коалиционный совет сегодня единогласно поддержал инициативу Латвийского объединения политических репрессированных о выплате репрессированным в год столетия Латвии пособий в размере 100 евро, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис. Об этом пишет nra.lv .

Премьер выразил надежду, что средства на пособия будут найдены, так как это "дело чести".

Также инициативу поддержали заместитель председателя национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Янис Домбрава и глава фракции "Единства" в Сейме Хосам Абу Мери.

Как заявил председатель объединения репрессированных Ивар Калькис, такое пособие будет поддержкой - количество людей, переживших репрессии, с каждым годом уменьшается, их здоровье ухудшается.

Статус политрепрессированного сейчас имеют примерно 13 тыс. латвийцев, большинство которых пострадали от коммунистического режима.

Фото: pixabay.com