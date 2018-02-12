Общество |

Стоящая более ста миллионов евро противотанковая ракетная система Spike существенно укрепит боеспособность латвийской армии, и с ней придется считаться любому потенциальному противнику Латвии, заявил журналистам министр обороны Раймонд Бергманис.

Сегодня Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот подписали договор о закупке Латвией противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 млн евро.

Бергманис заявил, что это исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.

"Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире", - заявил министр.

По словам Бергманиса, большинство военнослужащих умеют использовать это оружие, но потребуется обучение, так как куплена модель нового поколения. Обучение на симуляторах включено в договор.

Он не отрицал, что при хранении нового оружия и обучении придется соблюдать высокие стандарты безопасности, чтобы избежать инцидентов. В случае необходимости инфраструктура складов НВС будет улучшена.

На вопрос, способно ли новое оружие противостоять российским танкам нового поколения, Бергманис ответил, что точной информацией не располагает, но операционное исследование есть у НВС.

"Я думаю, они выбрали самое эффективное и нужное нам оружие", - сказал он.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию постепенно до 2023 года.