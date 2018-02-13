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В филиале центра социального ухода "Рига" на улице Капселю детям длительно давали сильные транквилизаторы, вызывающие зависимость. Об этом вчера сообщили в передаче "Запрещенный прием" на LTV.

В детский дом на улице Капселю поступают изъятые из семей дети и сироты в возрасте от четырех лет, у которых констатированы проблемы физического или психического характера. Многие из них ежедневно принимают разные лекарства.

Согласно списку лекарств за осень прошлого года, медикаменты выдавались 29 детям. Врач Центра психиатрии Детской больницы Никита Безбородов, который не работал с детьми на улице Капселю и не знает их диагнозов, отметил, что некоторые лекарства устарели. По его словам, некоторые из них вызывают зависимость и неприятные побочные эффекты.

За состоянием здоровья детей на улице Капселю следит педиатр Дагния Озолиня, чья подпись есть подо всеми выписанными рецептами. В передаче она заявила, что все подопечные детского дома страдают от неврологических и генетических болезней. Однако диагнозы им ставила не она, это было сделано либо в родильном доме, либо в стационаре, где ребенок находился до этого.

По словам Озолини, терапию определяют специалисты, которые регулярно работают с детьми.

Конкретные медикаменты выдавались детям с сентября по ноябрь прошлого года. Несмотря на то, что в этом учреждении уже прошли проверки, министр благосостояния Янис Рейрс признался, что об этом аспекте в системе социального ухода он не знал.

Министр указал, что эти факты нужно будет оценить и в уголовном процессе, который был начат Госполицией по делу констатированных нарушений в детском доме на улице Капселю.

Напомним, в декабре прошлого года министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об отстранении от должности руководителя филиала "Рига" государственного центра по социальному уходу Марии Зинини.

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