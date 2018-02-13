Общество |

Вчера утром, в Риге, на Виенибас гатве очевидица Рута Рулле нашла лежащего в снегу дворника, который оказался мертвым. Об этом она рассказала в своей публикацией на Facebook.

По ее словам, она пыталась помочь мужчине, хотя остальные просто проходили и проезжали мимо. Рута написала, что была шокирована реакцией окружающих.

"Проезжая по Виенибас гатве, я заметила, что на тротуаре около трамвайных путей лежит человек со снегоуборочной лопатой в руках. Все проехали мимо, даже притормозив, но проезжали мимо. Я, конечно, остановилась, вызвала "скорую", но было уже слишком поздно. Стало ясно, что он там лежит уже долгое время. Пока я его осматривала, пульс искала и т.д., тоже никто не подошел. Только через 10 минут подбежал один мужчина. Что происходит с нами, общество?! Я представляю, сколько полных трамваев проехало мимо и никто не вызвал медиков. Хоть бы вы никогда не попали на место этого мужчины, когда такие, как вы, просто пройдут или проедут мимо. Это был дворник, он не пил. Ему стало плохо с сердцем", - рассказала девушка.

Пользователи начали активно делиться записью и комментировать ее. Многие раскритиковали равнодушие латвийского общества.

Фото: pixabay.com, скриншот из Facebook