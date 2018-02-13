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Приложение Mix media radio (все слова через пробел) для смартфонов дополнено новой функцией. Теперь программы радиостанций Baltkom и Mix FM можно слушать не только в прямом эфире, но и в записи. В любое удобное для вас время.

Интерактивное приложение mix media radio для смартфонов скачали уже несколько тысяч человек. Оно оснащено целым рядом функций. Кроме возможности слушать прямые эфиры радиостанций mix media group, включая радио Baltkom, через приложение можно принимать участие в интерактивных голосованиях, дозваниваться до студии прямого эфира с помощью одного клика – причем как по телефону, так и по скайпу.

Также через приложение можно заходить на мультимедийный сайт www.mixnews.lv, в видео раздел mix.tv.

Новая функция позволяет слушать аудиозаписи программ, которые вышли в эфир на радиостанциях Baltkom и Mix FM. Обновление доступно для платформ Android и iOS.