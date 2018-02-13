Историк проинструктировал, как надо голосовать на выборах Сейма (10)

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Общество | 13 февраля 2018 года, 19:33

Жалобы на бывших коммунистов, находящихся у власти в современной Латвии, недопустимы в парламентской республике. Такое мнение в сосцсети Twitter выразил доктор Латвийской Академии наук, историк Гунтис Земитис. По его словам, этот вопрос легко решается на выборах Сейма.

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"Жалобы на то, что у власти находятся коммунисты, спустя 27 лет после провозглашения независимости, в стране с парламентской формой правления неуместны. Не голосуя ни за кого, кто моложе 45 лет, в худшем случае получите бывшего комсомольца. Если не хотите такого исхода, тогда голосуйте за тех, кто моложе 40",- написал историк.

Как сообщалось, в свете последних событий с намерениями властей Латвии все же раскрыть фигурантов "мешков ЧК" латышский поэт Янис Рокпелнис обратился в редакцию Neatkarīgā rīta avīze с признанием, что он был агентом из того самого списка, опубликованного 25 лет назад Atmoda Atpūtai. Поэт опознал свой псевдоним — "Микелис".

Фото: meshok.net

Комментарии 10
Не Лоялен 15 часов назад
Возмутительно,это когда националисты,не имеющего нужного образования в этой сфере,управляют страной!
2
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Алекс 16 часов назад
То есть, латыш призывает не голосовать за латышей старше 45 лет...MALACIS
4
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Латышский коммунист 15 часов назад
это не коммунистическое мировоззрение, а стиль властвования. Он от возраста не зависит.
2
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