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Жалобы на бывших коммунистов, находящихся у власти в современной Латвии, недопустимы в парламентской республике. Такое мнение в сосцсети Twitter выразил доктор Латвийской Академии наук, историк Гунтис Земитис. По его словам, этот вопрос легко решается на выборах Сейма.

"Жалобам на то, что у власти находятся коммунисты, спустя 27 лет после провозглашения независимости, в стране с парламентской формой правления не должно быть места. Не голосуя ни за кого, кто моложе 45 лет, в худшем случае получите бывшего коммуниста. Если не хотите такого исхода, тогда голосуйте за тех, кто моложе 40",- написал историк.

Как сообщалось, в свете последних событий с намерениями властей Латвии все же раскрыть фигурантов "мешков ЧК" латышский поэт Янис Рокпелнис обратился в редакцию Neatkarīgā rīta avīze с признанием, что он был агентом из того самого списка, опубликованного 25 лет назад Atmoda Atpūtai. Поэт опознал свой псевдоним — "Микелис".

Фото: meshok.net