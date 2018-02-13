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Недовольные отношением правительства к принятой на состоявшемся в конце прошлого года в Резекне съезде латгальских предпринимателей "Бизнес-среда в Латгале" резолюции предприниматели в Латгале готовятся к забастовке, заявил член правления общественной организации "Tautsaimnieks" Раймондс Ниперс.

"22 декабря 2017 года мы получили ответ, что документ передан на рассмотрение министерствам экономики, благосостояния и сообщения, и на этом все закончилось", — рассказал он.

У правительства нет плана улучшения экономической ситуации в Латгале и во всей стране, и до выборов Сейма оно вряд ли успеет что-то для этого сделать, считает Ниперс.

Свой протест латгальские предприниматели могут выразить, прекратив на какое-то время деятельность предприятий и проведя пикеты в городах, краях и волостях.

Провести акцию протеста предполагается 30 апреля. По информации организаторов акции протеста, после налоговой реформы объем предпринимательства в Латгале в первый же месяц сократился на 15-20%.

Фото: flickr.com/zigurdszakis