МВД хочет заставить иностранцев учить госязык за свой счет (16)

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Общество | 13 февраля 2018 года, 18:58

Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии. Программу таких мероприятий подготовит государство, но платить за курсы иммигрантам придется самим.

МВД предлагает сделать прохождение таких курсов обязательным требованием для тех, кто приезжает в Латвию с целью объединения семьи и, кто собирается здесь работать дольше одного года. Требование относилось бы и к включенным в коммерческий регистр чиновникам и инвесторам, а также иностранцам, которые запрашивают вид на жительство.

Как сообщалось, в июле 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии более высокие требования к владению госязыком.

Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.

Комментарии 16
ёклмн3 часа назад
Во людишек плющит!!!))) Самое интересное,что без всякого допинга...:)) Ну ну...
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))3 часа назад
Совсем уже крыша с этим гос языком поехала))
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Фант3 часа назад
Так чего мелочиться давайте на границе всем въезжающим экзамен по латышскому языку!
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