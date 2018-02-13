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Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии. Программу таких мероприятий подготовит государство, но платить за курсы иммигрантам придется самим.

МВД предлагает сделать прохождение таких курсов обязательным требованием для тех, кто приезжает в Латвию с целью объединения семьи и, кто собирается здесь работать дольше одного года. Требование относилось бы и к включенным в коммерческий регистр чиновникам и инвесторам, а также иностранцам, которые запрашивают вид на жительство.

Как сообщалось, в июле 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии более высокие требования к владению госязыком.

Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.