В Латвии прошли соревнования по "голому хоккею" (8)

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Общество | 14 февраля 2018 года, 07:35

10 февраля в Грундзале прошел хоккейный турнир. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из 16 краев.

Для того чтобы напомнить об угрозе глобального потепления, был организован показательный матч, в котором игроки выходили на лед без одежды.

"В этом году, как и в прошлом, мы были вынуждены перенести проведение мероприятия на неделю, так как латвийская зима непредсказуемая и теплая. Но это проблема не только Латвии, но и всего мира, влияющая на каждого из нас. Вдохновленные Леонардо ди Каприо, мы решили привлечь к этой проблеме больше внимания и организовать показательный матч, в котором команды будут выходить на поле лишь в нижнем белье и коньках", - рассказал организатор мероприятия Армандс Бриедис.

Он отметил, что "голый" хоккей прошел с большим весельем и замерзшими бедрами.

"Однако мы надеемся, что цель достигнута и люди больше задумаются о последствиях глобального потепления. В противном случае через пару зим хоккей на пруду не сможем играть ни мы, ни наши дети", — подчеркнул Бриедис.

Источник: bnn-news.ru

Комментарии 8
Рижанин3 часа назад
Ну как же и срочно занести в книгу гиннесса латвии . Это сходна ориентальных .Больше не о чем думать в латвии .Мужики вы уже совсем ку ку .
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ёклмн2 часа назад
Да и уж...,когда собачке нечего делать,то наверно сами знаете,что она делает...:) Вы видать в хоккей никогда не играли ,с этого для вас и это "спортивное мероприятие"...Понты и надувание щёк...,а забыл...,ещё и думы о глобальном потеплении,и о взрослых и детях,которые не смогут играть на пруду в связи с глобальным потеплением...:)
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Елки- палки2 часа назад
А вы не ку-ку? О чем вы постоянно думаете в Латвии ? С утра , как встаёте так и думаете о гнусном правительстве , о "ямах на дорогах " ? Конечно , если мужики вышли в шортах играть в хоккей , то естественно следующий шаг - без труселей , Такое впечатление , что вы вообще не слезаете с дивана и любое спортивное мероприятие для вас как красная тряпка , мо неталантливо вызывает раздражение . Если утро не начать с брюзги , то день будет пропащим.
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