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10 февраля в Грундзале прошел хоккейный турнир. В соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из 16 краев.

Для того чтобы напомнить об угрозе глобального потепления, был организован показательный матч, в котором игроки выходили на лед без одежды.

"В этом году, как и в прошлом, мы были вынуждены перенести проведение мероприятия на неделю, так как латвийская зима непредсказуемая и теплая. Но это проблема не только Латвии, но и всего мира, влияющая на каждого из нас. Вдохновленные Леонардо ди Каприо, мы решили привлечь к этой проблеме больше внимания и организовать показательный матч, в котором команды будут выходить на поле лишь в нижнем белье и коньках", - рассказал организатор мероприятия Армандс Бриедис.

Он отметил, что "голый" хоккей прошел с большим весельем и замерзшими бедрами.

"Однако мы надеемся, что цель достигнута и люди больше задумаются о последствиях глобального потепления. В противном случае через пару зим хоккей на пруду не сможем играть ни мы, ни наши дети", — подчеркнул Бриедис.

Источник: bnn-news.ru