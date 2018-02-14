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Государственная дума России призвала парламенты других государств осудить намерения правительства Латвии по сворачиванию образования на языках национальных меньшинств.

Так, комитет по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принял заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств в Латвии.

"Без полноценного школьного образования на родном языке для него останется узкая ниша бытового общения. При этом, подчеркивают члены комитета, новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозят "неграмотность и потеря национальной идентичности", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается, грубо нарушается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, которая, в частности, обязывает государства устранять любые неоправданные различия, исключения, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства.

Как сообщалось, Сейм 8 февраля передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.