Россия призывает страны осудить Латвию за реформу образования (16)

фото

Общество | 14 февраля 2018 года, 10:15

Государственная дума России призвала парламенты других государств осудить намерения правительства Латвии по сворачиванию образования на языках национальных меньшинств.

Так, комитет по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принял заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств в Латвии.

"Без полноценного школьного образования на родном языке для него останется узкая ниша бытового общения. При этом, подчеркивают члены комитета, новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозят "неграмотность и потеря национальной идентичности", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается, грубо нарушается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, которая, в частности, обязывает государства устранять любые неоправданные различия, исключения, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства.

Как сообщалось, Сейм 8 февраля передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 16
Индюк тоже думал!1 час назад
Ну и уважать латышский язык так таковой многие после такого отношения не будут точно!Да его будут знать,но уважения с таким отношением от людей к латышскому языку не дождетесь!
2
Ответить
Латвиец1 час назад
Естественно в данной ситуации я считаю это нормальным!Что Россия,пытается заступаться,за права русскоговорящих граждан Латвии!Ибо от Гейвропы честного суда не дождешься!
2
Ответить
Очередная пальба по воробьям1 час назад
Опять на призывы Великой сраны никто не откликнется.
5
Ответить