Россия призывает страны осудить Латвию за реформу образования (16)
Государственная дума России призвала парламенты других государств осудить намерения правительства Латвии по сворачиванию образования на языках национальных меньшинств.
Так, комитет по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принял заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств в Латвии.
"Без полноценного школьного образования на родном языке для него останется узкая ниша бытового общения. При этом, подчеркивают члены комитета, новым поколениям граждан Латвии, относящимся к национальным меньшинствам, грозят "неграмотность и потеря национальной идентичности", - говорится в документе.
Кроме того, как отмечается, грубо нарушается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, которая, в частности, обязывает государства устранять любые неоправданные различия, исключения, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства.
Как сообщалось, Сейм 8 февраля передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.