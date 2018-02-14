Фермеры планируют потребовать отставки министра экономики (10)

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Общество | 14 февраля 2018 года, 09:41

Общественная организация "Крестьянский сейм" из-за подорожания электроэнергии намерена потребовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса, сообщил в интервью LTV ее председатель Юрис Лаздиньш.

У многих фермеров, обратившихся в "Крестьянский сейм", счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.

"Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики", - сказал руководитель "Крестьянского сейма".

Увеличение счетов за электроэнергию Лаздиньш назвал новым налогом, который фермеры не могут позволить себе уплатить.

Из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских крестьян за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 10
Серп и молот.1 час назад
Ржунимагу,эти же крестьяне и выбирают постоянно этих олухов у которых мозг заточен только на одно,как бы по лучше обобрать народ,у них же нет идей как можно что-то создать,только повышение налогов,акцизов и прочих поборов.Так что колхозники,не смешите вы честной народ.
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Kotleta Charli-Chang1 час назад
Вам же сказали коалиция обещала,что цены уменьшатся,уже 28 лет обещает,а они голосуют за тех же. А теперь ноют...
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шустрый1 час назад
Из него министр,как из дерьма пуля,но он то НИЧЕМ не отличается от большинства других министров.
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