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Часть детей из психоневрологической клиники "Айнажи" могли бы продолжить лечение в Детской клинической университетской больнице, а кто-то может вернуться в детские дома. Об этом во время интервью Латвийскому радио сказала замгоссекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Ранее сообщалось, что в "Айнажи" планируют уменьшить количество спальных мест, сохранив 50 мест для того, чтобы обеспечить качественную работу в больнице.

Мурмане-Умбрашко пояснила, что диагнозы поставлены всем детям, которые находятся в клинике. Однако есть вопрос, обязательно ли с этим диагнозом пациентам пребывать в стационаре. Поэтому к делу привлечены специалисты из Риги и проходит повторная проверка по состоянию здоровья детей.

Представитель Минздрава указала, что часть детей могла бы продолжить лечение в Детской больнице, а у остальных есть возможность вернуться в детские дома. Она рассказал, что ведомство попросит детские дома забрать из больницы пациентов, которые могут вернуться в центр социального ухода.

Также, министерство оценивает возможность присоединить "Айнажи" к какой-нибудь большей больнице, привлекая и персонал. Спросив, необходимо ли для этого какое-то дополнительное финансирование, она указала, что, скорее всего это будет только смена юридического статуса.

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