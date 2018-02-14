За отмену налога на единственное жилье хотят собрать 150 000 подписей (7)
Общество | 14 февраля 2018 года, 14:54
На платформе Latvija.lv начат сбор подписей за отмену налога на единственное жилье. Как отмечают авторы инициативы, если собрать 150 000 голосов, то этот законопроект не сможет отклонить Сейм.
Напомним, с марта 2016 года портал общественных инициатив Manabalss.lv пробует собрать 50 000 подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.
Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. За это время под инициативой подписалось более 29 000 человек.
"Давление общества в этой ситуации – самое главное", – уверена она.
Фото из Flickr
Но.
Латвийский народ совершенно не способен отстаивать свои права.
И если нужно, то и драться за них.
Выгонят вас вон с ваших домов, построенных ещё вашими дедами и отцами.и с ваших квартир.
Всё что останется,это снимать угол до старости и в последствии окончить жизнь в приюте.
Не способны вы не к чему.
Значит обречены на вымирание.
Что и происходит.
Идите и действуйте.
Если это подпись.То что тут сидите?
Ваши дети и внуки вас презирать будут.
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