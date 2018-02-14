Общество |

На платформе Latvija.lv начат сбор подписей за отмену налога на единственное жилье. Как отмечают авторы инициативы, если собрать 150 000 голосов, то этот законопроект не сможет отклонить Сейм.

Напомним, с марта 2016 года портал общественных инициатив Manabalss.lv пробует собрать 50 000 подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. За это время под инициативой подписалось более 29 000 человек.

"Давление общества в этой ситуации – самое главное", – уверена она.

Фото из Flickr