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Бывший глава Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимир Вашкевич, который обвиняется в коррупции и длительное время проживает в Австрии, обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хочу привлечь к ответу депутата Карлиса Сержантса. Этот обнаглевший "слуга народа" позволил себе публично, на заседании комиссии сейма, заявить, что я в Австрии подделал или купил медицинские справки о состоянии своего здоровья. Сержантс и ему подобные, исходя из своего жизненного опыта, думают, что все в мире продается и покупается.

В Латвии мне создали репутацию мафиози. Причем создали люди, затянутые в сети коррупции по самое не могу (имею в виду Юраша, Стрике, Спаранса, их пособников и подпевал). Я должен отстаивать свое честное имя. Буду это делать, насколько хватит сил.

От Сержантса требую отзыва его лживого заявления и публичных извинений. Денежной компенсации не прошу. Что взять с человека, живущего на депутатскую зарплату? (шутка)", - написал он.

Напомним, ранее Вашкевич написал открытое письмо президенту Латвии Раймонду Вейонису. В нем он призывает главу государства обратить внимание на свое дело и указывает на признаки того, что оно было сфабриковано.

Фото: Facebook