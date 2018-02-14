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Суд Видземского предместья Риги постановил освободить из-под ареста бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса под залог в 500 000 евро.

Суд дал месяц на то, чтобы найти эти средства, а затем Спрудс будет освобожден из тюрьмы под другие меры пресечения.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц.

До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз - за освобождение бывшего председателя правления Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса.

Спрудс находится под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в числе других обвиняемых - предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли.

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации Trasta komercbanka в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.

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