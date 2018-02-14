Президент договорился с Samsung создать в Риге центр исследований (7)

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Общество | 14 февраля 2018 года, 20:01

Президент Латвии Раймонд Вейонис и руководство компании Samsung во время сегодняшней встречи в Сеуле договорились о создании в Риге центра исследований и развития Samsung.

Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис дал высокую оценку прежней деятельности Samsung в Латвии по развитию цифровых навыков у молодежи.

"Латвийское правительство, отрасль ИКТ и ученые совместно работают над тем, чтобы добиться прорыва в экономике, обеспечив путем дигитализации широкий доступ к имеющимся в распоряжении государства данным и содействуя их использованию в коммерческих целях. Достигнутая с Samsung договоренность о создании в Риге центра исследований и развития будет не только способствовать сотрудничеству Латвии и Южной Кореи в области ИКТ, но и станет поддержкой на пути к этой цели", - сказал президент.

Также Вейонис сегодня принял участие в открытии латвийско-корейского бизнес-форума в Сеуле.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис подчеркнул, что созданы предпосылки для более тесного сотрудничества между странами в сфере исследований и инноваций, а также торговли, инвестиций, туризма, образования, культуры, транспорта и логистики.

В форуме с латвийской стороны участвуют представители 22 предприятий.

Фото: Valsts prezidenta kanceleja

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
Те приедут, охренеют и уедут. Надо быть последним лохом чтобы в Латвии бизнес заводить!!!
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Ипать Идиотофф58 минут назад
Не замечал у корейцев страсти к изучению разлагающейся страны. Может, у них социологи дотацию для изучения Латвии получили - чтоб у себя таккого никогда не допустить?
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TT47 минут назад
Гн.презик вы смешны,глупы и бездарны!
Расслабтесь и поймите,что вы опустили Латвию ниже плинтуса.Живут у нас хорошо только богатые воры и жулики из правительства.
Вы думаете эти азиаты не понимают ничего?
Да это всего лишь ваша предсказуемость тупизны мышления!
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