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Президент Латвии Раймонд Вейонис и руководство компании Samsung во время сегодняшней встречи в Сеуле договорились о создании в Риге центра исследований и развития Samsung.

Как сообщили в президентской канцелярии, Вейонис дал высокую оценку прежней деятельности Samsung в Латвии по развитию цифровых навыков у молодежи.

"Латвийское правительство, отрасль ИКТ и ученые совместно работают над тем, чтобы добиться прорыва в экономике, обеспечив путем дигитализации широкий доступ к имеющимся в распоряжении государства данным и содействуя их использованию в коммерческих целях. Достигнутая с Samsung договоренность о создании в Риге центра исследований и развития будет не только способствовать сотрудничеству Латвии и Южной Кореи в области ИКТ, но и станет поддержкой на пути к этой цели", - сказал президент.

Также Вейонис сегодня принял участие в открытии латвийско-корейского бизнес-форума в Сеуле.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис подчеркнул, что созданы предпосылки для более тесного сотрудничества между странами в сфере исследований и инноваций, а также торговли, инвестиций, туризма, образования, культуры, транспорта и логистики.

В форуме с латвийской стороны участвуют представители 22 предприятий.

Фото: Valsts prezidenta kanceleja