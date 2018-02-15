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В психиатрии, особенно детской, в Латвии наступил кризис, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в среду на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду.

Cейчас в Латвии всего шесть учреждений, где лечат детей с психоневрологическими заболеваниями. К тому же, активно работают всего 16 сертифицированных детских психиатров.

"Я думаю, этим все сказано", - подчеркнул Янсонс.

Руководитель Латвийской ассоциации психиатров Элмар Тераудс также отметил, что в стране давно не хватает врачей-психиатров, и проведенная омбудсменом проверка в детской психоневрологической больнице "Айнажи" высветила эту проблему. Теперь решение вопроса - в ведении Министерства здравоохранения, сказал он.

Тераудс считает, что в больнице "Айнажи" работает очень квалифицированный средний медперсонал и хорошо обученный младший медперсонал, а вероятность привлечь для работы в больницу трех-четырех новых врачей невелика.

Руководитель Латвийского общества врачей Петерис Апинис сомневается, что после доклада омбудсмена и предания гласности проблем в больнице "Айнажи" кто-то из врачей захочет там работать, и сейчас важнее обеспечить работу врачей больницы, причем не обязательно психиатров, в круглосуточном режиме.

Он считает неправильным называть "Айнажи" "худшим местом в мире", так как на ситуацию в этой больнице и в Латвии в целом повлияли различные аспекты, в том числе и то, что психиатрию попытались разместить максимально далеко от Риги.

Заместитель госсекретаря Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что для разрешения ситуации предусмотрено несколько долгосрочных мер, и первой является повышение зарплат медикам.

Как сообщалось, в среду на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду обсуждалась ситуация в психоневрологических больницах, обеспечивающих лечение детей и подростков.

Комиссия поручила Минздраву в течение месяца представить ей план действий по улучшению ситуации в психоневрологических больницах, включая "Айнажи", а Межведомственному координационному центру - в двухмесячный срок подготовить информацию о возможностях межотраслевого сотрудничества в улучшении ситуации с лечением детей с психическими и поведенческими нарушениями.

Ранее, омбудсмен Юрис Янсонс в эфире радио Baltkom заявил, что даже если в Детской психоневрологической больнице будет достаточное количество психиатров, Илону Балоде, скорее всего, не восстановят в должности главы клиники, поскольку под ее руководством медучреждение работало плохо.

Между тем, в интервью радио Baltkom отстраненная от должности глава Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илона Балоде сказала, что если бы омбудсмен приехал сам поработать в больницу, у него, возможно, изменилось бы представление о лечении в этом стационаре.