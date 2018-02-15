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На основании подозрений в неразрешенном приобретении, хранении и перевозке с целью реализации наркотических веществ в больших объемах в группе лиц задержаны женщина, 1981 г.р., и мужчина, 1944 г.р, который является семейным врачом, пишет Liepajniekiem.lv.

Начат уголовный процесс, проведено несколько санкционированных обысков и изъято около 400 психотропных таблеток.

Лиепайский суд к женщине в качестве средства пресечения применил арест. В свою очередь, к мужчине применено несвязанное с арестом средство пресечения — передача его под надзор полиции и запрет на деятельность.

Сейчас они признаны подозреваемыми в уголовном процессе, который начат в связи с неразрешенным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой наркотических и психотропных веществ. За такие действия в больших объемах в группе лиц грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, с конфискацией имущества или без конфискации и с надзором пробации на срок до 3 лет.

Неофициальная информация указывает, что упомянутым семейным врачом мог быть практикующий в Лиепае доктор Вилнис Маулиньш, тоже 1944 г.р. Как свидетельствует надпись возле его кабинета, практика семейного врача закрыта.

Руководитель Курземского отделения Национальной службы здоровья Дзинтра Эглите подтвердила, что с практикой семейного врача Маулиньша договор расторгнут, но причины этого не раскрыла.

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