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Алкотуристы приезжающие в Латвию из Эстонии и Финляндии, покупают здесь не только пиво и водку, но и топливо, пополняя бюджет страны, заявил Мэр Валки Вент Арманд Крауклис, пишет rus.db.lv.

"На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит и НДС, заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро", - заявил мэр, комментируя сообщение о том, что алкотуризм в Латвию нанес бюджету Эстонии ущерб в размере 30 млн евро.

Он считает, что систему акциза нужно менять - если продолжать повышать его, прогноз по доходам не будет выполнен.

"Это не математика для четвертого класса - нужно учитывать весь контекст", - сказал Крауклис.

"Ради одной бутылки ты не поедешь за 400 км. Они едут это расстояние потому, что рассчитали - купят столько-то пива, столько-то водки, наполнят бак и что-то еще сделают. Они не поедут, если хоть один компонент перестанет быть интересен", - пояснил Крауклис.

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