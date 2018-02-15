Рига попала в рейтинг самых эффективных европейских городов (7)
Рига – единственная из столиц Балтийских стран попала в рейтинг европейских городов и регионов будущего 2018/2019. Согласно исследованию fDi Intelligence, столица Латвии заняла шестое место в рейтинге экономической эффективности городов будущего, пишет reitingi.lv.
Вильнюс оказался в первой десятке двух рейтингов в группе городов средних размеров.
В рейтинге экономической эффективности первые пять мест заняли Тбилиси (Грузия), София (Болгария), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Бухарест (Румыния).
Пальма первенства в ТОП 10 европейских городов будущего 2018/2019 отдана Лондону. Столица Великобритании также занимает первое место в рейтингах по таким показателям, как экономический потенциал, дружелюбная бизнес-среда, человеческий капитал и образ жизни.
Фото: pixabay.com
Абсолютно никого не интересует, что нет предприятий, ликвидированы целые деревни,что народ уехал и вымирает.Тут важно собирать налоги и высосать последнее из людей. Никого не интересует какой у людей доход, важны статистические данные " В СРЕДНЕМ". Да и сам рейтинг какой-то сомнительный.