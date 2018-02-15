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Рига – единственная из столиц Балтийских стран попала в рейтинг европейских городов и регионов будущего 2018/2019. Согласно исследованию fDi Intelligence, столица Латвии заняла шестое место в рейтинге экономической эффективности городов будущего, пишет reitingi.lv.

Вильнюс оказался в первой десятке двух рейтингов в группе городов средних размеров.

В рейтинге экономической эффективности первые пять мест заняли Тбилиси (Грузия), София (Болгария), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Бухарест (Румыния).

Пальма первенства в ТОП 10 европейских городов будущего 2018/2019 отдана Лондону. Столица Великобритании также занимает первое место в рейтингах по таким показателям, как экономический потенциал, дружелюбная бизнес-среда, человеческий капитал и образ жизни.

Фото: pixabay.com