Рига попала в рейтинг самых эффективных европейских городов (7)

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Общество | 15 февраля 2018 года, 09:58

Рига – единственная из столиц Балтийских стран попала в рейтинг европейских городов и регионов будущего 2018/2019. Согласно исследованию fDi Intelligence, столица Латвии заняла шестое место в рейтинге экономической эффективности городов будущего, пишет reitingi.lv.

Вильнюс оказался в первой десятке двух рейтингов в группе городов средних размеров.

В рейтинге экономической эффективности первые пять мест заняли Тбилиси (Грузия), София (Болгария), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Бухарест (Румыния).

Пальма первенства в ТОП 10 европейских городов будущего 2018/2019 отдана Лондону. Столица Великобритании также занимает первое место в рейтингах по таким показателям, как экономический потенциал, дружелюбная бизнес-среда, человеческий капитал и образ жизни.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
Во брешут!!! Все от сюда давно сбежали, закрыли бизнес, в городе пустота, людей по пальцам на улицах можно пересчитать. Латвии больше нет, а у какого-то агенства все данные фейковые. Приезжайте хоть посмотрите на эту убогую страну. Глаза откройте ДЕБИЛЫ!!!
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Поддерживаю1 час назад
То, что Рига попала в этот рейтинг-это полная брехня. К тому же если Ригу можно считать муравейником, где сосредоточено много предприятий и рабочих мест, то вся остальная территория-это просто пустыня, которая пустует и отдана НАТОвцам под размещение баз и полигонов.
Абсолютно никого не интересует, что нет предприятий, ликвидированы целые деревни,что народ уехал и вымирает.Тут важно собирать налоги и высосать последнее из людей. Никого не интересует какой у людей доход, важны статистические данные " В СРЕДНЕМ". Да и сам рейтинг какой-то сомнительный.
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Не Лоялен1 час назад
Я тоже не понимаю где они эти статистики берут!В ригу туристы в основном из-за дешевого алкоголя приезжают!Это факт,особенно Фины,которые на пароме в пятницу вечером приплывают,2-3 дня бухают не просыхая потом уплывают обратно!Может они солдат Натто имеют виду?То что сюда Янок понаехало )Так это не туристы, а оккупанты!Когда уже они перестанут выдавать желаемое,за действительное?Хотелось бы в честные глазки тех кто такие рейтинги,и статистики придумывает!
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