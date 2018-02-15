Общество больниц: медиков увольняют за незнание госязыка (23)
Общество | 15 февраля 2018 года, 11:33
В прошлом году за недостаточные знания государственного языка было уволено несколько медиков, рассказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.
Медики были уволены на основании решений Центра государственного языка. На их недостаточные знания госязыка жаловались клиенты.
В основном, по словам Калейса, по этой причине от работы освобождаются медицинские сестры.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.
фото: pixabay.com
počemu pravitelei ne uvoļņajut za otsutstvije mozgov?
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Годен для клейки марок на доносы
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Это ж каким надо быть моральным уродом, чтобы настучать на медсестру, которая за ним, извините, дерьмо убирает, за нищенскую зарплату! Это всё, что нужно знать о т.н. титульной нации!
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