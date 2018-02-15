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На прошлой неделе поступила информация о еще двух умерших от гриппа, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Оба больных были старше 40 лет и имели лабораторно подтвержденный вирус типа А. Хронических заболеваний у них не было, как и прививки от гриппа.

Всего от гриппа в этом сезоне умерли пять человек.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом усилилась на 12,2% до 97,2 случаев на 100 тыс. населения, что значительно ниже, чем в предыдущие сезоны.

Эпидемический порог превышен в Даугавпилсе, Вентспилсе и Лиепае. Больше всего болеют дети.

На прошлой неделе госпитализировано 156 человек с гриппом и пневмонией после гриппа, что на 20 человек больше, чем неделей ранее. Всего с начала мониторинга гриппа в больнице лечились 384 человека.

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