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Вчера на стене здания Министерства образования и науки (Минобразования) кто-то написал на русском языке "Школам быть!". В этом убедился корреспондент Mixnews.

Надпись шириной около 1 метра до сих пор красуется на стене здания Минобразования со стороны улицы Смилшу.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя этот инцидент, сказал: "Действительно, школам - быть!".

Также с другой стороны здания кто-то нарисовал петлю, а под ней - латышскую букву "Š".

Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление "За сохранение билингвального обучения в Латвии", подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.