На здании Минобразования появилась надпись "Школам быть!" (22)

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Общество | 15 февраля 2018 года, 17:11

Вчера на стене здания Министерства образования и науки (Минобразования) кто-то написал на русском языке "Школам быть!". В этом убедился корреспондент Mixnews.

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Надпись шириной около 1 метра до сих пор красуется на стене здания Минобразования со стороны улицы Смилшу.

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Министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя этот инцидент, сказал: "Действительно, школам - быть!".

Также с другой стороны здания кто-то нарисовал петлю, а под ней - латышскую букву "Š".

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Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление "За сохранение билингвального обучения в Латвии", подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.

Комментарии 22
Не Лоялен1 час назад
Тому кто не побоялся это сделать,респект и уважуха!Жаль только не дописали ниже,Шадурсиса на кол!
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андрюХА1 час назад
Черный Карлис, что ты вьешься
Над моею головой?!
Ты реформы не добьешься.
Слышишь, Карлис, я не твой.
Эй, Карлис, русской школе быть!
Руки прочь от русских школ!

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Не Лоялен1 час назад
Нехорошо,это заставлять из под палки людей языки учить!)
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