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В соцсетях Facebook и Twitter набирает популярность видео, на котором запечатлена курящая и распивающая алкоголь в общественном транспорте женщина.

В описании под видео написано, что действие происходит в 22-м троллейбусе, в Риге. Также автор записи отметил, что это "обычная ситуация". Женщина ехала в компании двух мужчин, которые тоже распивали алкогольные напитки. После все трое были выгнаны из троллейбуса.

Kāda iedzērusi kompānija dzer un pīpē sabiedriskā transportā Rīgā. Pēc vadītājas un pasažieru prasības tiek izraidīta no tā. via Basil Boitsov pic.twitter.com/IiBgxnF8nV — Ruslans Antropovs (@rusantro) 15 февраля 2018 г.

Пока радио Baltkom не удалось получить комментарий от Rīgas satiksme о том, как часто в столичном транспорте происходят подобные ситуации, и как в них нужно действовать.

Фото: скриншот из видео