Соцсети: выпила, покурила и все это - в рижском троллейбусе (10)

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Общество | 15 февраля 2018 года, 17:52

В соцсетях Facebook и Twitter набирает популярность видео, на котором запечатлена курящая и распивающая алкоголь в общественном транспорте женщина.

В описании под видео написано, что действие происходит в 22-м троллейбусе, в Риге. Также автор записи отметил, что это "обычная ситуация". Женщина ехала в компании двух мужчин, которые тоже распивали алкогольные напитки. После все трое были выгнаны из троллейбуса.

Пока радио Baltkom не удалось получить комментарий от Rīgas satiksme о том, как часто в столичном транспорте происходят подобные ситуации, и как в них нужно действовать.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 10
Байба58 минут назад
Мужчина снимает на камеру, человек женского пола выпихивает алкашню за борт пинками. Это какой-то гребаный стыд! И как детей пускать в общественный транспорт после такого?!
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Lilija Sostaka30 минут назад
Kak detej iz obscestvenova transporta maloletnih vikidivaet vodziteli,kontraljori a kurilscikov ne vidzjat
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Margarita Vasiļjeva57 минут назад
Твари
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