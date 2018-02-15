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29% жителей Латвии считают материальное положение своей семьи плохим, сообщила представитель Baltic International Bank Тейка Лапса со ссылкой на результаты последнего проведенного банком опроса Латвийский барометр Baltic International Bank.

56% опрошенных считают материальное положение своей семьи посредственным и лишь 12% - хорошим.

47% респондентов прогнозируют, что через год материальное положение их семьи не изменится.

Возможности найти хорошую работу в Латвии 55% опрошенных считают плохими.

Работой правительства недовольны 73%, довольны - 20% респондентов.

49% опрошенных оценивают нынешнюю ситуацию в латвийской экономике как плохую, 42% - как посредственную, 6% - как хорошую. При этом 47% респондентов считают, что через год она не изменится.

Опрос Латвийский барометр Baltic International Bank проводится ежемесячно.

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