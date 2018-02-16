Общество |

ЕС обязался значительно уменьшить использование пластиковых мешочков, и это должна сделать и Латвия, пишет Diena.

План состоит в том, чтобы прекратить раздачу маленьких бесплатных мешочков в магазинах. Однако депутаты и общественные организации предлагают другие решения, например, чтобы покупатели клали развесные салаты и другие блюда в свою посуду.

В Продовольственно-ветеринарной службе сообщили, что это разрешено уже сейчас, но торговые предприятия опасаются за нарушения гигиенических требований. В январе на совещании госсекретарей были провозглашены поправки к закону об упаковке, которые предусматривают, что с 2019 года маленькие бесплатные мешочки выдаваться не будут, за исключением очень легких.

Эти мешочки можно использовать, например, для развесного творога и печенья, но не для мандаринов.

Фото из Flickr