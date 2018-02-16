За развесными салатами в магазины предлагают приходить со свой посудой (7)

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Общество | 16 февраля 2018 года, 07:06

ЕС обязался значительно уменьшить использование пластиковых мешочков, и это должна сделать и Латвия, пишет Diena.

План состоит в том, чтобы прекратить раздачу маленьких бесплатных мешочков в магазинах. Однако депутаты и общественные организации предлагают другие решения, например, чтобы покупатели клали развесные салаты и другие блюда в свою посуду.

В Продовольственно-ветеринарной службе сообщили, что это разрешено уже сейчас, но торговые предприятия опасаются за нарушения гигиенических требований. В январе на совещании госсекретарей были провозглашены поправки к закону об упаковке, которые предусматривают, что с 2019 года маленькие бесплатные мешочки выдаваться не будут, за исключением очень легких.

Эти мешочки можно использовать, например, для развесного творога и печенья, но не для мандаринов.

Фото из Flickr

Комментарии 7
3 часа назад
То есть спонтанно в магазин уже не сходить. Надо подготовиться. И с утра с собой брать на работу коробки, мешки...
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Рижанка 2 часа назад
А как насчет самим приготовить ??? Мало того потом не докажешь им , отравление их продуктом . Я все понимаю у нас санэпедстанция ноль и в стране все против правды, и Дебилизм процветает .
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****2 часа назад
Скорей всего для спонтанных покупок тару для салатов надо будет оплачивать. А в принципе проблему с пластмассой как то надо решать .
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