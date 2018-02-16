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Пользователи Twitter потешаются и комментирует напутственную речь Раймонда Вейониса латвийским спортсменам на английском языке в Пхенчхане.

"Какой смысл вообще ездить за границу Латвии? Сиди за столом, поковыряй в носу и "сенкью", — отметила Анна Улла Роне.

​"Уши кровоточат", — написал martinc_k.

"Не так уж и страшно. Контекст: 1. Его способность изъясняться на родном латышском и русском языках примерно такого же уровня. 2. Такой "английский" совершенно точно выше среднего, если подсчитать всех, кто получает зарплаты в госуправлении. 3. Если бы "дернуть", пошло бы более гладко;", — написал Юрис Гарьянс.

"На следующих выборах я буду голосовать за ту партию, которая покажет кандидата в президенты с нормальными знаниями государственного и одного иностранного языка (русский не считается и Ушаков тоже не считается)...", - написала Байба Страутмане.

Другие пользователи начала пародировать акцент президента, публикуя сообщения на английском языке, написанные буквами латышского алфавита.

Это не первый случай, когда в соцсетях обсуждают английский язык президента. Как ранее сообщалось, в прошлом году Вейонис выступил с презентационной речью на Генеральной Асамблее ООН в США.