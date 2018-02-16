В ближайшие дни будет больше осадков
Общество | 16 февраля 2018 года, 19:10
В ближайшие дни в Латвии ожидается больше осадков, прогнозируют синоптики.
Согласно прогнозу Global Forecast System, в Латвии выпадет 5-20 мм снега, больше всего его будет в Видземе и на побережье Курземе, где толщина снежного покрова увеличится на 10 см.
Температура воздуха будет чуть ниже нулевой отметки, а максимальная не превысит +3 градусов. По ночам ожидаются морозы ниже -10 градусов.
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в конце февраля и начале марта в Латвию придут сильные холода, а также выпадет много снега.