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15 февраля, около шести часов утра, камеры центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили в Старой Риге парня и девушку, которые раздевались на улице.

Молодой человек стянул с себя брюки, оголив половые органы.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что нарушителем является гражданин Испании.

Молодой человек рассказал, что познакомился в ночном клубе с местной девушкой, с которой заключил пари: если она оголит грудь, то он снимет штаны. Молодой человек свое обещание выполнил, а девушка оделась и ушла.

На нарушителей составлен административный протокол о мелком хулиганстве и выписан штраф в размере 120 евро.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija