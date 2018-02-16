Пари на раздевание: в Вецриге мужчина полностью оголился (1)
Общество | 16 февраля 2018 года, 16:29
15 февраля, около шести часов утра, камеры центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили в Старой Риге парня и девушку, которые раздевались на улице.
Молодой человек стянул с себя брюки, оголив половые органы.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что нарушителем является гражданин Испании.
Молодой человек рассказал, что познакомился в ночном клубе с местной девушкой, с которой заключил пари: если она оголит грудь, то он снимет штаны. Молодой человек свое обещание выполнил, а девушка оделась и ушла.
На нарушителей составлен административный протокол о мелком хулиганстве и выписан штраф в размере 120 евро.
Фото: Rīgas Pašvaldības policija
Par i. Pret nau.
1
Ответить