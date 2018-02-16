Водителям на заметку: появилась новая услуга при прохождении техосмотра (1)
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вводит новую возможность для водителей.
Теперь записаться на технический осмотр на конкретный день, время и место можно электронным способом.
Таким образом CSDD сократит время ожидания во время проведения техосмотра.
Для этого клиентам необходимо заранее записаться через систему э-услуг на конкретное время, а потом получить в кассе дирекции номерок. Он выдается и в том случае, если до этого через систему э-обслуживания были осуществлены все платежи по налогу и техническому осмотру.
Записаться в электронном виде на техосмотр можно как на завтрашний, так и на послезавтрашний день.
Пока эта услуга действует не на всех станциях техосмотра, но дирекция будет расширять их число. Одновременно продолжает действовать и прежний порядок, в виде живой очереди.
Piesakies tehniskajai apskatei – elektroniski https://t.co/fDOPY06wTL https://t.co/PWueIMLHyl pic.twitter.com/C7Qc2UUvuf— CSDD (@CSDD_LV) 16 февраля 2018 г.