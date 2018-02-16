Водителям на заметку: появилась новая услуга при прохождении техосмотра (1)

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Общество | 16 февраля 2018 года, 20:55

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вводит новую возможность для водителей.

Теперь записаться на технический осмотр на конкретный день, время и место можно электронным способом.

Таким образом CSDD сократит время ожидания во время проведения техосмотра.

Для этого клиентам необходимо заранее записаться через систему э-услуг на конкретное время, а потом получить в кассе дирекции номерок. Он выдается и в том случае, если до этого через систему э-обслуживания были осуществлены все платежи по налогу и техническому осмотру.

Записаться в электронном виде на техосмотр можно как на завтрашний, так и на послезавтрашний день.

Пока эта услуга действует не на всех станциях техосмотра, но дирекция будет расширять их число. Одновременно продолжает действовать и прежний порядок, в виде живой очереди.

Комментарии 1
Alex 1 час назад
Кто ещё заметил,что в Латвии "хромают" многие е-услуги.Услуги по оказанию помощи.А вот е-услуги по изыманию денег работают безотказно.Который год не на радуюсь.Тока документы протянул - давай банковскую карту !Или наличку.Так может е-здоровью пообщаться с е-дорожниками ?
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