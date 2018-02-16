Администратор Спрудс нашел полмиллиона евро и освобожден из-под стражи (3)

фото

Общество | 16 февраля 2018 года, 17:20

Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро. Он внес их в качестве залога и сегодня был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц.

До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз - за освобождение из-под стражи бывшего председателя правления "Латвияс дзелзцельш" Угиса Магониса.

Спрудс находился под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации "Trasta komercbanka" в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.

Комментарии 3
наверное1 час назад
жена долго полы вскрывала , пока монтировку купила . пока персидские ковры скатала
Ответить
шустрый1 час назад
Кто бы сомневался,я удивлён,что он ещё так долго "собирал".
Ответить
Patriot1 час назад
Latvijai butu vajadzigs kompetents un energisks generalprokurors, kas nebaiditos sakt nezeligu cinu pret valsts apzadzejiem un korumpantiem.
2
Ответить