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Начат уголовный процесс о нарушениях в детской психоневрологической больнице "Айнажи", сообщила помощник начальника Видземского регионального управления Госполиции Анжела Гельяну.

Конкретную статью, по которой возбуждено уголовное дело, она не назвала, но сообщила, что оно возбуждено по факту.

Как сообщалось, Видземское региональное управление Госполиции начало ведомственную проверку в связи с выявленными в больнице "Айнажи" омбудсменом и Инспекцией здравоохранения нарушениями.

На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Омбудсмен Юрис Янсонс заявил о выявленных в больнице "Айнажи" нарушениях в Генпрокуратуру.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Илона Балоде в эфире радио Baltkom сказала, что если бы омбудсмен поработал в больнице "Айнажи", у него, возможно, изменилось бы представление о лечении в этом стационаре.

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