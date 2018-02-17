Соцсети: Латвии нужен новый спортивный герой (13)

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Общество | 17 февраля 2018 года, 14:17

Актер театра Дайлес Интарс Решетин обеспокоен наступлением "черной полосы" в латвийском спорте и надеется на появление нового героя. На своей странице в Twitter он перечислил ряд неудач, которые потерпели латвийские спортсмены в этом году.

"Спортивный оптимизм сокращается - травма Кристапа Порзиньгиса, Динамо - 0, Остапенко колеблется, Олимпиада - нет слов ... Нужен позитивный герой! Кто выстрелит? Бобслей? Не хочется надеяться только на шахматное мастерство министра финансов Рейзнеце.

Как сообщалось, глава министерства финансов Дана Рейзнеце-Озола в прошлом году стала лучшей среди женщин на чемпионате Латвии по быстрым шахматам, в общем зачете она заняла пятое место.

Фото: sportazinas.com

Комментарии 13
Citiezen of Latvia3 часа назад
Для начала нужно финансировать спорт, а не металлолом.
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Патриот 3 часа назад
В Латвии нет и не может быть спортивных героев. Душком от всех попахивает как от Дукурсов!
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...........3 часа назад
В спорт нужно вкладывать.
Это не лес,который можно только пилить и пилить.
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