Соцсети: Латвии нужен новый спортивный герой (13)
Актер театра Дайлес Интарс Решетин обеспокоен наступлением "черной полосы" в латвийском спорте и надеется на появление нового героя. На своей странице в Twitter он перечислил ряд неудач, которые потерпели латвийские спортсмены в этом году.
"Спортивный оптимизм сокращается - травма Кристапа Порзиньгиса, Динамо - 0, Остапенко колеблется, Олимпиада - нет слов ... Нужен позитивный герой! Кто выстрелит? Бобслей? Не хочется надеяться только на шахматное мастерство министра финансов Рейзнеце.
Sportiskais optimisms rūk - KP trauma, Dinamo - 0, Ostapenko šūpojas, Olimpiskās spēles - bez vārdiem..— Intars Rešetins (@Resetins) 16 февраля 2018 г.
Vajag pozitīvo varoni! Kurš izšaus? Bobslejs? Negribas cerēt tikai uz Finanšu ministres Reiznieces šaha prasmēm..
Как сообщалось, глава министерства финансов Дана Рейзнеце-Озола в прошлом году стала лучшей среди женщин на чемпионате Латвии по быстрым шахматам, в общем зачете она заняла пятое место.
Фото: sportazinas.com
Это не лес,который можно только пилить и пилить.