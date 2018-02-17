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Актер театра Дайлес Интарс Решетин обеспокоен наступлением "черной полосы" в латвийском спорте и надеется на появление нового героя. На своей странице в Twitter он перечислил ряд неудач, которые потерпели латвийские спортсмены в этом году.

"Спортивный оптимизм сокращается - травма Кристапа Порзиньгиса, Динамо - 0, Остапенко колеблется, Олимпиада - нет слов ... Нужен позитивный герой! Кто выстрелит? Бобслей? Не хочется надеяться только на шахматное мастерство министра финансов Рейзнеце.

Sportiskais optimisms rūk - KP trauma, Dinamo - 0, Ostapenko šūpojas, Olimpiskās spēles - bez vārdiem..

Vajag pozitīvo varoni! Kurš izšaus? Bobslejs? Negribas cerēt tikai uz Finanšu ministres Reiznieces šaha prasmēm.. — Intars Rešetins (@Resetins) 16 февраля 2018 г.

Как сообщалось, глава министерства финансов Дана Рейзнеце-Озола в прошлом году стала лучшей среди женщин на чемпионате Латвии по быстрым шахматам, в общем зачете она заняла пятое место.

Фото: sportazinas.com