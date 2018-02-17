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В прошлом году Министерство юстиции инициировало специальные курсы для помолвленных и новобрачных об этических, юридических и других аспектах совместного проживания. На курсы правительство выделило 8 тысяч евро. Однако ранее поставленную цель - обучить 50 пар по всей Латвии, так и не достигли.

Курсы о совместном проживании прослушали только 16 столичных пар, притом что две из них были не новобрачные, а журналисты.

Корреспондент портала lsm.lv Эвита Пуриня на своей странице в Twitter отметила "полезность" решений Министерства юстиции.

"16 пар были обучены вместо планируемых 50, из которых по меньшей мере две пары, как выяснилось, были журналисты. Однако это не позволяет министерству юстиции судить о своей полезности, поэтому продолжение курсов будет и в этом году. Увы!", - написала журналист.

Cerēto 50 pāru vietā pirmslaulību kursos apmācīti 16, no kuriem vismaz divi pāri, kā tagad atklājas, bijuši iesūtīti žurnālisti. Taču Tieslietu ministrijai tas neļaujot spriest par lietderību, tāpēc turpinās arī šogad. Ak, vai. https://t.co/k7AQyTBbGj — Evita Puriņa (@evita_purina) 14 февраля 2018 г.

Доцент университета имени Страдиня Иварс Нейдерс написал о том, что курсами интересуются в основном журналисты.

"Похоже, что новобрачные курсы посещают только журналисты", - написал он.

Izskatās, ka pirmslaulību apmācību kursus apmeklē tikai žurnālisti. https://t.co/udiaCDrmQH — Ivars Neiders (@IvarsNeiders) 14 февраля 2018 г.

Между тем, руководитель общества поддержки семьи Svētās Ģimenes Māja Инесе Швекле прошлым летом заявила, что курсы пользуются популярностью и их прошли уже 40 пар, поэтому вопроса об их надобности не возникает.

Фото: pixabay.com