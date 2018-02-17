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Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский "не является языком культуры", а столице страны "вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии". Об этом сообщает rus.db.lv.

На конференции "Внешние факторы развития Латвии" в пятницу бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.

"Латвии надо перестать тратить деньги на образование на русском языке. Потому что русский не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета", — сказал Рунгайнис.

Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, "особенно если они связаны с Россией". В частности, он раскритиковал транзит, "нацеленный на низкую прибавочную стоимость".

"И если мы хотим строить будущее, то не надо цепляться за старые формы экономики. Особенно если они связаны с Россией. Надо понять, что в геополитическом аспекте Китай уже контролирует и будет контролировать Сибирь. Россия сегодня является европейским стационарным бандитом, и это единственное, что они могут предложить",- пояснил банкир.

Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономике в Риге, которая, по его словам, "не работает". Для исправления ситуации бизнесмен предложил "высасывать" людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не России.