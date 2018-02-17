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Жители Латвии очень редко жалуются на работу органов ЕС, сообщила руководитель Европейского омбуда Эмили О'Рейли.

По ее словам, в 2016 году из Латвии поступило только девять жалоб, что было самым низким показателем среди стран ЕС, и в одном случае начата проверка. В прошлом году по жалобам начато две проверки.

"Очевидно, граждане вашей страны считают, что в ЕС все в порядке", - сказала уполномоченный по правам человека.

Европейский омбуд расследует жалобы на нарушения, совершенные органами ЕС. Жалобы могут подавать граждане и предприятия стран ЕС.

Фото: flickr.com/lienete