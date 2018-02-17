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15 февраля около двух часов ночи работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о пьяной женщине с маленьким ребенком, которые находились на одной из автозаправочных станций в Болдерае. На место событий выехал экипаж полиции.

Стражи порядка заметили на заправке женщину, которая открывала дверь такси и звала свою дочь. В свою очередь плачущая девочка, по виду младшеклассница, пряталась за рекламным стендом и категорически отказывалась ехать с матерью.

Полицейские пригласили мать с дочерью в оперативное транспортное средство, чтобы они согрелись и спокойно рассказали о происходящем. Девочка заявила, что не хочет следовать за матерью и ждет отца Работники дежурной части связались с отцом девочки, который уже был в пути к месту событий.

Девочка, увидев папу, выбежала из полицейской машины и со слезами кинулась в объятия к отцу. Мужчину рассказал, что раньше проживал с матерью дочери, однако женщина пристрастилась к алкоголю, поэтому им пришлось развестись.

Он добавил, что младший ребенок уже живет у него, а сейчас Сиротский суд решает судьбу второго ребенка.

Маму ребенка проверили на содержание алкоголя на выдохе. Степень опьянения составила 3,07 промилле.

Материалы дела в связи с нарушением прав ребенка направлены для оценки в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Фото: pixabay.com