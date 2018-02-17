Латвия не ответила на просьбу России о помощи по взысканию долга с airBaltic (4)
Юрмальский судебный дом Рижского районного суда отказался принять просьбу о юридической помощи от России по делу о взыскании долга с airBaltic.
Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего компании Air Baltic Corporation (airBaltic).
Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.
Представители airBaltic комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.
Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским "Инвестбанком", который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера "airBaltic" - фирмы Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.
Фото: Flickr/Stein Olsen