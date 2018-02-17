Латвия не ответила на просьбу России о помощи по взысканию долга с airBaltic (4)

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Общество | 17 февраля 2018 года, 19:46

Юрмальский судебный дом Рижского районного суда отказался принять просьбу о юридической помощи от России по делу о взыскании долга с airBaltic.

Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего компании Air Baltic Corporation (airBaltic).

Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.

Представители airBaltic комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.

Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским "Инвестбанком", который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера "airBaltic" - фирмы Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

Фото: Flickr/Stein Olsen

Комментарии 4
Я2 часа назад
И эти ублюдки хотят чтоб в страну поступали инвестиции для развития страны поднятия экономики, это маразм сказочных политиканов
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скоро2 часа назад
запретят летать над небом России
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..3 часа назад
Похоже, уже начал догадываться, кто и зачем поставил большую русскую букву "П" напротив кабмина (а языковая инспекция отдыхает?). Кстати, знаю очень много таки приличных слов на эту букву..
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