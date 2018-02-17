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Бюро по предотвращению и пресечению коррупции (KNAB) в пятницу 16 февраля провело обыск в рабочем кабинете президента Банка Латвии Илмара Римшевича, а также в его доме в Лангстини.

Обыск также состоялся у скандально известного бизнесмена Мариса Мартинсонса. Он задержан, пишет kompromat.lv.

В 2016-м в KNAB уже интересовались декларацией Римшевича, как должностного лица. Пока неизвестно, связан ли визит сотрудников правоохранительных органов к главе центробанка с проверкой фактов, указанных в его декларации.

Тогда депутат Сейма Карлис Сержантс обратил внимание парламентской антикоррупционной подкомиссии на то, что в декларации Римшевича значится доход от сдачи квартиры в аренду.

Одно физическое лицо заплатило ему за аренду 12 600 евро, второе - 7500.

"Квартира у него одна, а здесь два человека и два платежа. Всего 20 000 евро, это должна быть очень хорошая квартира", - отметил Сержантс.

Источник: kompromat.lv