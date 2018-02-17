В Риге снова пройдет акция протеста против обучения только на госязыке (3)

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Общество | 17 февраля 2018 года, 20:55

24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

Напомним, как ранее писал Mixnews, парламентская комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.

Комментарии 3
Ну да!1 час назад
Можно спеть. А можно и станцевать.
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Eyewitness1 час назад
Ну а если власть имущие в упор не желают знать мнение русскоязычного меньшинства, если им наплевать на то какими вырастут наши дети, какое у них будет образование, что тогда?
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Абу Даби, не депутат1 час назад
Тепло, свежий воздух... Можно пару часиков провести и так. Ха-ха.
Надо конструктивный диалог вести, а не криком и малопривлекательным обликом Жданок пытаться убеждать.
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