В Риге снова пройдет акция протеста против обучения только на госязыке (3)
Общество | 17 февраля 2018 года, 20:55
24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).
Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ. Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.
Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.
Напомним, как ранее писал Mixnews, парламентская комиссия направила на рассмотрение в Сейме в первом чтении поправки, предусматривающие постепенный переход на обучение на латышском языке в средних школах.
Надо конструктивный диалог вести, а не криком и малопривлекательным обликом Жданок пытаться убеждать.