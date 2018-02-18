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В ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Римшевич покинул учреждение на микроавтобусе KNAB с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро.

Как сообщалось, 16 февраля KNAB провело обыски по месту работы Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило LTV.

В Банке Латвии заявили, что следственные действия KNAB должно комментировать бюро.

В KNAB не подтвердили и не опровергли информации об обысках. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования, сказала представитель бюро Лаура Душа.

По сведениям, имеющимся в распоряжении, задержан предприниматель Марис Мартинсонс.

Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола действий KNAB также не комментировали.

От комментариев отказался и адвокат Мартинсонса Лаурис Лея.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

_Фото: Skaties.lv _