Госконтролер: чиновников стоит чаще наказывать за нарушения (4)

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Общество | 18 февраля 2018 года, 11:47

Должностные лица недостаточно часто получают наказания за нарушения, говорится в опубликованном на сайте Госконтроля мнении госконтролера Элиты Крумини.

Госконтроль следит за тем, как правоохранительные органы поступают с предоставленной ревизорами информацией о выявленных нарушениях. Круминя отметила, что в распоряжении самого Госконтроля нет инструментов и полномочий для наказания недобросовестных чиновников.

С 2014 года судам после сообщений Госконтроля направлено 19 уголовных дел против 21 лица, уголовное наказание применено и приговор вступил в силу против шести лиц, в судах находятся 13 дел против 14 лиц. В досудебной стадии находятся 14 уголовных процессов, в том числе два - в стадии уголовного преследования против 11 лиц (дело Rīgas namu pārvaldnieks).

Круминя сообщила, что Госполиция начала несколько проверок по нарушениям, выявленным в ходе ревизий в министерствах и подчиненных им учреждениях.

Информация о нарушениях в самоуправлениях направлена региональным управлениям Госполиции для проверок.

Однако, Госконтролер считает, что должностные лица наказываются недостаточно часто. Досудебному расследованию мешают проблемы с квалификацией следователей и недостатки в организации работы Госполиции.

По ее словам, следователи годами не предпринимают никаких следственных действий, хотя подозреваемый есть и к нему применена мера пресечения а начальники следователей не используют свое право контролировать процесс.

Комментарии 4
Злая28 минут назад
Разве чиновники вообще получают какое-либо наказание?
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Не Лоялен29 минут назад
Зачем их наказывать,когда всегда можно выписать премии?)
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Arianda Burcenko6 минут назад
Пока их только премируют и огромными суммами!
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