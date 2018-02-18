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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса применило статус задержанного к президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, сообщили в бюро премьер-министра.

"В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу KNAB", - говорится в заявлении премьера для СМИ.

"Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано внеочередное заседание Кабинета министров", - сообщил Кучинскис.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Фото: flickr.com